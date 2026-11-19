"Сейчас мы идем отлично в турнирной таблице. Но нужно продолжать работать. После последнего матча со "Спартаком" можно будет сделать какие-то выводы.
А то нас в начале сезона хоронили, а сейчас говорят, что "Динамо" может побороться за чемпионство.Поэтому нам нужно спокойно двигаться и тренироваться", - сказал Глебов "Спорт-Экспрессу".
На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 встречах. Команда одержала 10 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Бело-голубые отстают от "Зенита", располагающегося на первой строчке, лишь по дополнительным показателям.