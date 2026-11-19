"Это не трагедия. Есть задача, есть результат.
Я принял это решение, озвучил его губернатору и сам ушел. Я не выполнил задачу.Претензий ни к кому нет, футболистам удачи, большой респект и уважение болельщикам, было приятно", - сказал Канчельскис "Матч ТВ".
Андрей Канчельскис был назначен главным тренером брянского "Динамо" в конце декабря 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела в дивизионе А Второй лиги 18 матчей, одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
Сегодня, 19 ноября, специалист покинул клуб.