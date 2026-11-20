Особо не следил, но знаю, что мой хороший друг принял команду, тренерский штаб там поменялся. Недавно они "Краснодар" обыграли.
Легко точно не будет. Плюс искусственное поле. Нас ждет хороший матч", - цитирует Комличенко пресс-служба клуба.
Московское дерби между "Локомотивом" и "Родиной" состоится в ближайшее воскресенье, 22 ноября. Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Химках на стадионе "Арена Химки" и начнется в 19:00 по столичному времени.
Напомним, "Родину" возглавляет испанский специалист Джонатан Альба, который ранее тренировал "Ростов".