"Потому что мы считаем, что до сих пор он хорошо выступал.
Конечно, я понимаю, что говорят болельщики. Мы будем оценивать его игру и обдумывать решения от матча к матчу", - ответил Карседо в интервью Окко.
Александр Максименко - воспитанник Академии красно-белых. Нынешний контракт 28-летнего вратаря с московским клубом действует до лета 2027 года. В текущем сезоне голкипер провел за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов, 5 раз оставил ворота команды "сухими" и получил две красные карточки.