Привыкаем к новым требованиям. В принципе, ребят-то знаем, но от тренерского штаба есть какие-то новые, свежие идеи.
Надеюсь, все получится, и это будет идти нам на пользу", - цитирует игрока клубная пресс-служба.
Напомним, в минушую международную паузу на матчи сборных московский "Локомотив" расстался с главным тренером Михаилом Галактионовым. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен бывший голкипер "железнодорожников" Сергей Овчинников, который будет возглавлять красно-зеленых в ближайших играх.
"Локомотив" набрал 11 очков по итогам 14 сыгранных туров и находится в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице.