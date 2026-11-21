- Они устали быть чемпионами. Все это психологическая усталость, да и после сборных подустали. Еврокубков сейчас у нас нет, чемпионом "Зенит" был много раз за последние годы, поэтому они эмоционально выгорают. Тяжело их психологически настроить. Проблем у них нет никаких, а деньги игроки исправно получают, поэтому футбол у них уже не на первом месте.
- Семак не потерял рычаги управления командой?
- Семаку-то как раз нужно руку пожать. Там команду надо в рабочих рукавицах держать. Ребята непростые, один Глушенков только как характер в быту показывает. Так что Семак - молодец! У нас все лучше Семака в футболе понимают, но руководит командой он, и он ее к чемпионству приводит. Ему вдвойне тяжело.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info