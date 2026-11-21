- "Рубин" был сильнее в этой игре и заслуженно победил. Видно, что все игроки бьются за Кузьмина, мне кажется, его нужно оставлять. А то у нас всегда так – хороший тренер прямо перед носом, а руководители смотрят куда-то не туда.
"Зенит" удивил, они были плохи. Хотя в эту паузу у них никто не уезжал. К судейству вопросов быть не может – Карасев прекрасно отработал этот матч, - сказал Сафонов.
Победа над "Зенитом" позволила "Рубину" набрать 21 очко и занять седьмое место в таблице РПЛ. Петербуржцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство с 31 баллом.