"В первую очередь, соблюдение традиций, норм поведения и морали. А после — интеллектуальный футбол", — заявил Мовсесьян.
Руководитель также подчеркнул, что рассчитывает работать в "Спартаке" и через десять лет. При этом он признался, что не понимает молодых воспитанников, которые не ставят перед собой цель попасть в основную команду красно-белых.
"Больше всего не понимаю, когда ребенок не говорит, что хочет играть в "Спартаке"", — отметил Мовсесьян.
Напомним, функционер является воспитанником спартаковской школы и в 1990-е годы выступал за дубль московского клуба. Позднее он играл за ЦСКА, где впоследствии также работал на руководящей должности.
Мовсесьян подчеркнул, что одинаково благодарен обоим клубам, однако сейчас намерен сосредоточиться на развитии "Спартака".
Источник: "Матч ТВ"