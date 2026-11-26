Сегодня, 26 ноября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени. В прямом эфире встреча будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
Бело-голубые занимают второе место в группе С с 9 набранными очками, воронежцы располагаются на третьей строчке с 6 баллами в своем активе.
"Динамо" - "Факел": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
"Динамо" Москва - "Факел" Воронеж: во сколько начало, где смотреть трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"