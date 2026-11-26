Почти 10 млн зрителей посмотрели игру сборной России с Венесуэлой

РФС сообщил количество зрителей, посмотревших товарищеский матч сборных России и Венесуэлы.

Фото: РФС

Трансляцию товарищеского ретро-матча между сборными России и Венесуэлы на разных ресурсах посмотрели более 9,5 миллионов зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.



Заключительная игра российской национальной команды в 2026 году была посвящена 100-летию со дня рождения Никиты Симоняна, 70-летию победы сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне и достижениям отечественного футбола разных поколений.



Встреча проходила в Краснодаре и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.