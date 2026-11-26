Генич считает, что команда Мурада Мусаева продолжит борьбу за чемпионский титул, несмотря на потерю очков в ряде матчей.
- Думаю, что "Краснодар" - это команда, где хватает всего по чуть-чуть. Там чуть-чуть смогли дожать, а в другом матче уже нет, там перетянули, там передавили, где-то выжали больше максимума.
Вот на таком чуть-чуть "Краснодар" стал чемпионом, а в прошлом сезоне занял второе место, - приводит слова Генича "Матч ТВ".
По итогам первого круга РПЛ "быки" занимают четвёртое место с 27 очками. Краснодарцы выиграли семь встреч из 15, дважды уступили соперникам и шесть раз сыграли вничью.
Генич объяснил, за счёт чего "Краснодар" добивался успеха в РПЛ
Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступление "Краснодара" в первой половине чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"