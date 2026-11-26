- Как правило, мы сталкиваемся с глубокой обороной соперника. Многие команды играют низким блоком.
И, конечно, многое здесь зависит от погодных условий, от состояния газона. При такой игре создавать сложнее. Поэтому на первое место выходит и характер, наверное, и умение где-то перетерпеть, умение бороться, терпеть, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
В очном противостоянии 16-го тура РПЛ петербуржцы постараются увеличить отрыв от армейцев, который составляет пять очков. Встреча состоится 28 ноября в Москве в 16:30 мск.