- Я со всеми хорошо общаюсь, но с Пабло Солари мы знакомы уже больше пяти лет, вместе играли за "Ривер".
С ним у нас действительно прекрасные отношения. Он замечательный человек и отличный футболист. Мы много времени проводим вместе, - передаёт слова Барко "Чемпионат".
Солари стал игроком "Спартака" в феврале 2025 года, а Барко перешёл в московский клуб из "Ривер Плейт" летом 2024 года. В нынешнем чемпионате России на счету Солари три гола и две результативные передачи в 15 встречах, тогда как Барко в десяти играх дважды отличился и четырежды ассистировал партнёрам.