- Давно я такого не видел, чтобы с нашими футболистами так качественно работал иностранный специалист. Футболисты "Динамо" сегодня прибавляют — это здорово. Мы видим, как в том числе прогрессируют молодые футболисты. Это тоже важная составляющая.
Могу с уверенностью сказать, что нахождение Шварца в РПЛ позволяет нам думать, что благодаря такому специалисту российский футбол развивается, - цитирует Тедеева "Чемпионат".
Сандро Шварц возглавляет московское "Динамо" с июня текущего года, по итогам 15 сыгранных туров бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32 набранными очками в своем активе и опережают петербургский "Зенит" на один балл. В 16 туре чемпионата России "Динамо" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Шварц возглавлял столичный клуб с 2020 по 2022 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России и доходили до финала Кубка страны.