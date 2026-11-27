По словам Ташуева, "Зенит" смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
- Думаю, что "Зенит" смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. А вот как далеко он прошёл бы, не знаю. Сегодня попасть в плей-офф легче, чем раньше, когда в группе было четыре команды, каждая игра была на вес золота, а сами группы были сильными.
Если сравнивать "Зенит" с "Галатасараем", думаю, шансы были бы примерно 50 на 50. Это плюс-минус равные команды, - цитирует Ташуева "Совспорт".
Напомним, что петербургский "Зенит" за последние восемь лет семь раз становился чемпионом России, один раз трофей завоевал "Краснодар", ранее в своей истории не становившийся чемпионом. После 15 сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом и отстают от московского "Динамо" на одно очко.
Российский клубы и национальная сборная России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
Российский тренер: "Зенит" смог бы выйти в плей-офф ЛЧ - они одного уровня с "Галатасараем"
Российский тренер Сергей Ташуев оценил гипотетические шансы на выход "Зенита" в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"