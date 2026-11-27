- Нам не важно, с кем сейчас играть: со "Спартаком" или "Зенитом". Нужно брать очки, чтобы дальше на что-то рассчитывать.
Понятно, что будет непросто, но непобедимых команд нет. Мы никого не боимся. В любом случае составим конкуренцию, - приводит слова Нетфуллина "Евро-Футбол".
Напомним, что в ноябре воронежский "Факел" объявил о назначении Хасанби Биджиева на пост главного тренера, ранее он возглавлял махачкалинское "Динамо". По итогам 15 сыгранных туров воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. В 16 туре Российской Премьер-Лиги "огнеопасные" сыграют на домашнем стадионе с московским "Спартаком".