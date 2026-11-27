- В "Зените" многое зависит от состояния Глушенкова. Это один из лучших футболистов России. Его кондиции и удача — большой задел с точки зрения победы "Зенита".
Там много мастеровитых игроков, но Глушенков даже среди них отличается своими действиями, которые приносят результат команде. Беспокоит, что как таковой командности внутри не видно, - цитирует Тедеева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 16 матчей и записал в свой актив десять забитых мячей и семь результативных передач. Контракт 27-летнего полузащитника с петербуржцами рассчитан до конца июня 2028 года - сообщалось, что в ближайшее время стороны обсудят продление соглашения.
После 15 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на одно очко.