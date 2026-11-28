"Все ожидали другого, и сам я ожидал другого. Уже можно сказать, что адаптировался в команде, привык к коллективу, к требованиям. Наверное, самый тяжелый год в карьере. Будем пытаться исправлять ситуацию, работать.
Я весь год этот работал, думаю, что тренерский штаб это видит. Пока что складывается так. Надо терпеть, доказывать и не опускать руки. Амбиции стать основным игроком остаются, конечно. Иначе я бы сюда не пришел", - сказал Саусь.
Владислав Саусь присоединился к "Спартаку" в январе этого года, перебравшись в московский клуб из калининградской "Балтики". Действующий контракт 23-летнего правого полузащитника рассчитан до лета 2030-го.
В красно-белой футболке футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых провел на поле суммарно всего 393 минуты и не отличился результативными действиями, получив одну желтую карточку.
Источник: "Матч ТВ"