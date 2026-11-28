Фото: ФК "Спартак"

"Все ожидали другого, и сам я ожидал другого. Уже можно сказать, что адаптировался в команде, привык к коллективу, к требованиям. Наверное, самый тяжелый год в карьере. Будем пытаться исправлять ситуацию, работать.