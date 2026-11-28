Бренд уличной одежды запустил кампанию, в которой приняли участие главные звезды испанского футбола, такие как вингер "Реала" Винисиус Жуниор, хавбек "Барселоны" Гави и нападающий сборной Испании Нико Уильямс.
Коллекция одежды, которую рекламируют игроки, называется PROMES HOODIE. Она вдохновлена знаменитым празднованием экс-звезды московского "Спартака" Квинси Промеса.
Другие предметы гардероба от иностранного бренда также носят Ламин Ямаль и сын Криштиану Роналду.
Винисиус и другие звезды Ла Лиги носят одежду с изображением экс-игрока "Спартака" Промеса
Винисиус Жуниор, Гави и Нико Уильямс ходят в одежде с лицом бывшей звезды московского "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: Getty Images