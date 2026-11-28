"Балтика" - "Ахмат": где смотреть встречу 16-го тура РПЛ

"Балтика" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России.

Фото: ФК "Ахмат"

"Балтика" сыграет против "Ахмата" в 16-м туре Российской Премьер-Лиги сегодня, 28 ноября. Матч состоится в Калининграде на стадионе "Ростех Арена", начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямая трнасляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер".



Калининградцы располагаются в середине турнирной таблицы, занимая с 20 набранными очками 8-е место. Грозненская команда имеет на своем счету 17 баллов и находится на 11-й позиции.

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Ахмат