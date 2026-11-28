"Вот эта русская тройка [Соболев, Карпукас, Глушенков] нашла себя с помощью Карпукаса.
Он как-то объединил их, и уже какая-то конструктивная игра у этой тройки просматривается на протяжении двух-трех месяцев", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Полузащитник Артем Карпукас присоединился к "Зениту" этим летом, перейдя из московского "Локомотива". В составе сине-бело-голубых 24-летний хавбек провел 14 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет один забытий гол и три результативные передачи.