В Польше болельщик выехал на поле во время матча на электросамокате

Болельщик выбрал неординарный способ появиться на футбольном поле.

Фото: скриншот трансляции

Во время матча второго дивизиона чемпионата Польши между "Сталью" и второй команды "Легии" произошел необычный инцидент. Встреча состоялась в пятницу, 27 ноября, в Сталева-Воля и завершилась победой "Стали" со счетом 3:2.



В конце второго тайма на поле появился болельщик на электросамокате и начал ездить вокруг игроков, что вынудило арбитра остановить игру.



Сообщается, что фанату удавалось избегать стюардов, однако его все же задержала служба безопасности стадиона.



Источник: NEXTA