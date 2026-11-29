Матч между столичным "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо" в 16-м туре РПЛ состоится сегодня, 29 ноября. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена" в Москве, начало - в 19:45 по местному времени. В прямом эфире игра будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет для вас текстовую трансляцию.
"Железнодорожники" с 14 набранными очками идут в зоне стыков, занимая 13-е место в турнирной таблице. Махачкалинцы имеют на своем счету на три балла больше и располагаются на ступень выше.