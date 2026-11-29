В День матери "Крылья Советов" сыграют в особых футболках с бирками новорожденного. На нашивках будут указаны имена мам игроков, а также дата рождения, рост и вес при рождении самих футболистов, сообщает пресс-служба клуба.
Самарцы встретятся с московским "Динамо" сегодня, 29 ноября, в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток на "Солидарность Самара Арене" прозвучит в 17:30 по Москве.
"Крылья Советов" сыграют против "Динамо" в особых футболках
Самарская команда выйдет на матч 16-го тура РПЛ в специальном комплекте игровой формы.
Фото: ФК "Крылья Советов"