"Семака не уволили бы, даже если бы команда проиграла ЦСКА. Потому что кого сейчас приглашать вместо него? Кто из специалистов лучше Сергея Богдановича для российского футбола?
Ну что вы! Он работает в Петербурге девятый сезон. У него семь золотых медалей и одна серебряная. Так на каком основании его увольнять? Не понимаю, какие могут быть разногласия между Зыряновым и Семаком? У них хорошие отношения! Зачем кто-то вбивает клин между ними?!" - сказал Орлов.
Ранее перед игрой 16-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Зенитом" в СМИ появились сообщения о том, что Константин Зырянов, председатель правления петербургского клуба, рассматривает возможность отставки с поста главного тренера Сергея Семака.
Напомним, Семак руководит командой с мая 2018 года.
Центральный матч тура проходил в Москве на "ВЭБ Арене" и завершился крупной победой "Зенита" над "армейцами" со счетом 4:1.