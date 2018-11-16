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Темное прошлое сборной. История Жерри-Кристиана Тчуйсе
Ари дебютировал за сборную России и стал первым темнокожим футболистом в истории национальной команды. Rusfootball.info рассказывает о легендарном Жерри-Кристиане Тчуйсе, который мог стать его предшественником.
Давно существует красивая легенда, что Жерри-Кристиан Тчуйсе приехал в Россию учиться на электрика, но стал в конечном результате профессиональным футболистом, но все было совсем иначе. В 1997 году Жерри-Кристиана вызвали в сборную Камеруна на просмотр из команды «Леопард» его родного города Дуала. Там к нему подошел человек, оставшийся в истории неизвестным, и предложил поехать в Россию, где его ждет команда. Фокус был в том, что такое предложение было сделано сразу десятку камерунских игроков. Все они отправились в Краснодарский край, но никакая профессиональная команда там их не ждала, а этот человек больше ни с кем не выходил на связь.
Нескольких камерунцев подобрала команда «Нефтяник» из Горячего Ключа, выступавшая на первенстве Краснодарского края. Остальные африканские игроки разбрелись по другим командам этого славного первенства. При этом все камерунцы дружно проживали в краснодарском общежитии, питались черным хлебом и растворимым супом. Наш герой время зря не терял и за три месяца ухитрился выучить русский язык с помощью русско-французского словаря , спортивной прессы и общению с русскими девушками. Кроме того, камерунец поступил в краснодарский ВУЗ на факультет физической культуры и спорта, который успешно в скором времени закончит.
В играх за «Нефтяник» крайнего защитника приметил тренер новороссийского «Черноморца» Олег Долматов и его помощник Сергей Бутенко. Окончательно решили забрать Жерри в свою команду тренеры после товарищеского матча «Черноморца» с командой из Горячего Ключа. Вместе с Тчуйсе в «Черноморец» из «Нефтяника» перешел камерунский полузащитник Токам Коанье, который также приехал в Россию по приглашению того неизвестного товарища.
Летом камерунцев заявили в высший дивизион российского футбола. Дебютировали оба футболиста против московского «Спартака». Кто бы мог тогда подумать, что через два года Тчуйсе будет бороздить бровку в составе красно-белых. Олег Долматов, приметивший камерунцев, уже через месяц после их дебюта ушел тренировать московский ЦСКА. Командой оставшийся сезоне руководил его помощник Сергей Бутенко.
Камерунцы помогли «Черноморцу» сохранить прописку в высшем дивизионе. Во втором круге «Черноморец» разделался с командой Романцева 3:1 – оба камерунца тогда провели свой лучший матч того года. Тчуйсе с первых игр выделялся своей качественной игрой в обороне, умением чисто отобрать мяч. Уже тогда его отличало от других защитников чемпионата рвение играть не только в обороне, но и в атаке. Он очень ответственно подходил к тренировочному процессу, не пропускал занятия. В первое время регулярно просил показать Сергея Бутенко на фишках, как ему следует играть в обороне.
В сезоне 1999 крест на карьере Тчуйсе едва не ставит травма, которую нанес ему «спартаковец» Валерий Кечинов. Африканский защитник получил перелом лодыжки. В тот день весь стадион слышал, как игрок умолял: «Уберите боль!» Это была на тот момент одна из самых страшных травм в российском футболе. Добавляет ужаса и халатность медицинского персонала. В период майских каникул медики дружно отдыхали. Жерри сделали только гипс в Институте Склифосовского, причем наложили его так бездарно, что это привело к ухудшению состояния игрока. Поставили на ноги крайнего защитника курганские врачи, до этого работавшие в институте Илизарова. Кечинов потом долго извинялся перед Кристианом, а московский «Спартак» предлагал полностью оплатить лечение игрока «Черноморца».
Камерунец восстановился к началу 2000. Этот год станет судьбоносным в карьере Тчуйсе. В начале года Владимира Федотова в «Черноморце» неожиданно сменил Анатолий Байдачный. Белорусский специалист поставил привлекательный футбол новороссийской команде. Его клуб с самого начала первенства шел на лидирующих позициях и постоянно громил столичные коллективы. К тому моменту в «Черноморце» был только один легионер, как раз наш герой, а его друг Коанье уже уехал играть в низший дивизион Испании.
После травмы Тчуйсе заиграл еще увереннее. Был в числе лучших крайних защитников турнира. В летнее трансферное окно он стал целью «Локомотива» и «Спартака». Камерунец очень долго выбирал между двумя московскими командами. Однажды Анатолий Байдачный увидел, что африканец бродит задумчиво по базе. Наставник поинтересовался у камерунца, что с ним не так. Жерри сказал, что не знает, какой клуб ему выбрать. Тренер «Черноморца» посоветовал перебраться в «Спартак», где он может стать чемпионом. На это ему камерунец ответил: «Знаете, а в «Спартаке» подъема (прим. ред - подъемных) нет , а в «Локомотиве» есть». Анатолий Николаевич не смог сдержать смех: «Вот наши сволочи! И тебя уже научили этой гадости». В итоге камерунец все же выбрал московский «Спартак».
Олег Иванович Романцев тем летом усилил свой клуб под Лигу Чемпионов легионерами. Кроме Тчуйсе пришли бразильцы Алешандре и Маркао, латыш Штольцерс и грузин Хизанейшвили. Наш герой моментально ворвался в основу московского «Спартака». Олега Ивановича так впечатляла игра его новичка, что он решил позвать его в сборную России. Стоит отметить, что камерунца в его родную сборную звали последний раз в 1997 году. Это был тот самый просмотр, где его и пригласили в нашу страну. После этого случая интереса со стороны камерунской команды не было, а Жерри очень хотел сыграть на международном уровне.
Руководство российского футбола быстро удовлетворило просьбу Романцева сделать запрос на получение российского гражданства. Уже в августе камерунец был вызван на сбор перед товарищеским матчем с Израилем. К темнокожему футболисту все игроки национальной команды отнеслись положительно. Тчуйсе сам рассказывал, что Аленичев говорил ему не отделяться от коллектива и быть вместе со всеми. Виктор Гусев, в честь приглашения первого темнокожего футболиста в сборную, в эфире своей футбольной программе на Первом появился в футболке сборной России с фамилией на спине "Тчуйсе".
Жерри-Кристиан Тчуйсе получил российское гражданство только в конце 2000, но так и не сыграл за национальную команду. В феврале он во второй раз был вызван на сбор национальной команды перед матчем с Грецией, но не поехал на выезд из-за травмы. А уже в апреле он неожиданно для всех принимает приглашение камерунской сборной. Олег Иванович Романцев не скрывал обиды на игрока, который, по его мнению, подвел много людей, которые сильно постарались, чтобы ему дали российское гражданство. Получению гражданства даже содействовал президент страны Владимир Путин.
Есть несколько вариантов, почему Чуня (прим.ред - прозвище Тчуйсе) не сыграл за сборную. В футбольных кругах главной версией считалась то, что его просто-напросто быстрей заиграл Камерун. По неофициальным данным появлению в национальной команде России темнокожего футболиста противились многие чиновники. Третью версию недавно подбросил бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи. Он рассказал про то, что Тчуйсе часто жаловался на звонки каких-то неизвестных личностей, которые ему угрожали расправой, если он сыграет за нашу сборную. Скорей всего это были обычные скинхеды. Жерри так запугали, что тот категорически ответил отказом российской стороне. Поэтому он сосредоточился в дальнейшем только на игре за «Спартак» и сборную Камеруна. В одном из интервью он рассказал про один случай, когда к нему на улице подошел какой-то мужчина и спросил: «Как же ты за Россию играть будешь?». А тот и не знал, что ему ответить.
В 2001 году Тчуйсе в составе «Спартака» станет во второй раз чемпионом страны, сыграет три матча за сборную Камеруна, но потом ему наставник Камеруна Артур Жорже не простит неявку на один из сборов. Тчуйсе больше никогда не вызовут в национальную команду Камеруна после той провинности.
В конце 2002 года африканец примет решение покинуть «Спартак» из-за неблагополучной обстановки в коллективе. Удивительно, что за годы, прожитые в Москве, камерунец передвигался только по одному маршруту: тренировочная база – магазин – квартира. Говорил, что чувствует себя не совсем комфортно на улицах Москвы из-за расизма. В Новороссийске для него было все гораздо спокойней. Но "Спартак" навсегда остался в его сердце, он до сих пор вспоминает игру за красно-белых, может пересмотреть матчи в Лиге Чемпионов против "Арсенала".
В 2003 году он вернулся в родной «Черноморец», из которого уходил со слезами пару лет назад. Забавно, но перешел он туда с Левицким. Вместе с Максимом он поиграет еще в грозненском «Тереке». «Черноморец» вылетит в тот год из элиты российского футбола. Дмитрий Ананко позовет камерунца в ФК «Москва», на момент приглашения тогда еще клуб именовался «Торпедо-Металлург».
В сезоне 2005 он вошел в список 33 лучших футболистов страны. Во второй половине сезона 2006 Леонид Слуцкий перестал доверять место в составе темнокожему футболисту, поэтому тот перебрался в «Терек», с которым вышел в Премьер-Лигу за один сезон. Финальный аккорд игрока состоялся в подольском «Витязе».
В матче против московского «Торпедо» наш герой получил красную карточку за неспортивное поведение и схлопотал дисквалификацию. В том матче каждое касание мяча камерунца болельщики черно-белых встречали уханьем, а потом просто стали орать: «Обезьяна, убирайся». Жерри не сдержался и показал неприличный жест трибунам. В послематчевом интервью он заявил, что о своем поступке не жалеет, потому что с таким беспределом он столкнулся впервые. После дисквалификации он доиграл сезон в первом дивизионе и закончил карьеру футболиста.
Несмотря на тот инцидент с «торпедовскими» болельщиками, он все равно считает Россию своей второй Родиной – не случайно ведь сына назвал Иван-Юрий. Сейчас он проживает вместе с семьей во Франции в Ле-Мане. Там он сосредоточился на семейных делах, ведет бизнес и тренирует команду «Ле-Ман Газелек» из низшего французского дивизиона.
Увы, роман с Россией у футболиста Жерри-Кристиана Тчуйсе закончился некрасиво из-за выходки группы фанатов. В начале «нулевых» он мог стать первым темнокожим футболистом сборной России, но этого не произошло по неизвестным причинам, которые комментировать игрок отказывается по сей день. Зато Чуня успел стать обладателем российского паспорта и диплома краснодарского института, а также невероятного карьерного пути. Попав в неизвестную для себя страну, он проделает путь от игрока КФК до футболиста основы чемпиона страны – одна из самых уникальных историй отечественного футбола.
В конце уделите внимание обращению Жерри-Кристиану Тчуйсе, которое он сделал во время интервью Юрию Дудю пару лет назад. Это того стоит.
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
Давно существует красивая легенда, что Жерри-Кристиан Тчуйсе приехал в Россию учиться на электрика, но стал в конечном результате профессиональным футболистом, но все было совсем иначе. В 1997 году Жерри-Кристиана вызвали в сборную Камеруна на просмотр из команды «Леопард» его родного города Дуала. Там к нему подошел человек, оставшийся в истории неизвестным, и предложил поехать в Россию, где его ждет команда. Фокус был в том, что такое предложение было сделано сразу десятку камерунских игроков. Все они отправились в Краснодарский край, но никакая профессиональная команда там их не ждала, а этот человек больше ни с кем не выходил на связь.
Нескольких камерунцев подобрала команда «Нефтяник» из Горячего Ключа, выступавшая на первенстве Краснодарского края. Остальные африканские игроки разбрелись по другим командам этого славного первенства. При этом все камерунцы дружно проживали в краснодарском общежитии, питались черным хлебом и растворимым супом. Наш герой время зря не терял и за три месяца ухитрился выучить русский язык с помощью русско-французского словаря , спортивной прессы и общению с русскими девушками. Кроме того, камерунец поступил в краснодарский ВУЗ на факультет физической культуры и спорта, который успешно в скором времени закончит.
В играх за «Нефтяник» крайнего защитника приметил тренер новороссийского «Черноморца» Олег Долматов и его помощник Сергей Бутенко. Окончательно решили забрать Жерри в свою команду тренеры после товарищеского матча «Черноморца» с командой из Горячего Ключа. Вместе с Тчуйсе в «Черноморец» из «Нефтяника» перешел камерунский полузащитник Токам Коанье, который также приехал в Россию по приглашению того неизвестного товарища.
Летом камерунцев заявили в высший дивизион российского футбола. Дебютировали оба футболиста против московского «Спартака». Кто бы мог тогда подумать, что через два года Тчуйсе будет бороздить бровку в составе красно-белых. Олег Долматов, приметивший камерунцев, уже через месяц после их дебюта ушел тренировать московский ЦСКА. Командой оставшийся сезоне руководил его помощник Сергей Бутенко.
Камерунцы помогли «Черноморцу» сохранить прописку в высшем дивизионе. Во втором круге «Черноморец» разделался с командой Романцева 3:1 – оба камерунца тогда провели свой лучший матч того года. Тчуйсе с первых игр выделялся своей качественной игрой в обороне, умением чисто отобрать мяч. Уже тогда его отличало от других защитников чемпионата рвение играть не только в обороне, но и в атаке. Он очень ответственно подходил к тренировочному процессу, не пропускал занятия. В первое время регулярно просил показать Сергея Бутенко на фишках, как ему следует играть в обороне.
В сезоне 1999 крест на карьере Тчуйсе едва не ставит травма, которую нанес ему «спартаковец» Валерий Кечинов. Африканский защитник получил перелом лодыжки. В тот день весь стадион слышал, как игрок умолял: «Уберите боль!» Это была на тот момент одна из самых страшных травм в российском футболе. Добавляет ужаса и халатность медицинского персонала. В период майских каникул медики дружно отдыхали. Жерри сделали только гипс в Институте Склифосовского, причем наложили его так бездарно, что это привело к ухудшению состояния игрока. Поставили на ноги крайнего защитника курганские врачи, до этого работавшие в институте Илизарова. Кечинов потом долго извинялся перед Кристианом, а московский «Спартак» предлагал полностью оплатить лечение игрока «Черноморца».
Камерунец восстановился к началу 2000. Этот год станет судьбоносным в карьере Тчуйсе. В начале года Владимира Федотова в «Черноморце» неожиданно сменил Анатолий Байдачный. Белорусский специалист поставил привлекательный футбол новороссийской команде. Его клуб с самого начала первенства шел на лидирующих позициях и постоянно громил столичные коллективы. К тому моменту в «Черноморце» был только один легионер, как раз наш герой, а его друг Коанье уже уехал играть в низший дивизион Испании.
После травмы Тчуйсе заиграл еще увереннее. Был в числе лучших крайних защитников турнира. В летнее трансферное окно он стал целью «Локомотива» и «Спартака». Камерунец очень долго выбирал между двумя московскими командами. Однажды Анатолий Байдачный увидел, что африканец бродит задумчиво по базе. Наставник поинтересовался у камерунца, что с ним не так. Жерри сказал, что не знает, какой клуб ему выбрать. Тренер «Черноморца» посоветовал перебраться в «Спартак», где он может стать чемпионом. На это ему камерунец ответил: «Знаете, а в «Спартаке» подъема (прим. ред - подъемных) нет , а в «Локомотиве» есть». Анатолий Николаевич не смог сдержать смех: «Вот наши сволочи! И тебя уже научили этой гадости». В итоге камерунец все же выбрал московский «Спартак».
Олег Иванович Романцев тем летом усилил свой клуб под Лигу Чемпионов легионерами. Кроме Тчуйсе пришли бразильцы Алешандре и Маркао, латыш Штольцерс и грузин Хизанейшвили. Наш герой моментально ворвался в основу московского «Спартака». Олега Ивановича так впечатляла игра его новичка, что он решил позвать его в сборную России. Стоит отметить, что камерунца в его родную сборную звали последний раз в 1997 году. Это был тот самый просмотр, где его и пригласили в нашу страну. После этого случая интереса со стороны камерунской команды не было, а Жерри очень хотел сыграть на международном уровне.
Руководство российского футбола быстро удовлетворило просьбу Романцева сделать запрос на получение российского гражданства. Уже в августе камерунец был вызван на сбор перед товарищеским матчем с Израилем. К темнокожему футболисту все игроки национальной команды отнеслись положительно. Тчуйсе сам рассказывал, что Аленичев говорил ему не отделяться от коллектива и быть вместе со всеми. Виктор Гусев, в честь приглашения первого темнокожего футболиста в сборную, в эфире своей футбольной программе на Первом появился в футболке сборной России с фамилией на спине "Тчуйсе".
Жерри-Кристиан Тчуйсе получил российское гражданство только в конце 2000, но так и не сыграл за национальную команду. В феврале он во второй раз был вызван на сбор национальной команды перед матчем с Грецией, но не поехал на выезд из-за травмы. А уже в апреле он неожиданно для всех принимает приглашение камерунской сборной. Олег Иванович Романцев не скрывал обиды на игрока, который, по его мнению, подвел много людей, которые сильно постарались, чтобы ему дали российское гражданство. Получению гражданства даже содействовал президент страны Владимир Путин.
Есть несколько вариантов, почему Чуня (прим.ред - прозвище Тчуйсе) не сыграл за сборную. В футбольных кругах главной версией считалась то, что его просто-напросто быстрей заиграл Камерун. По неофициальным данным появлению в национальной команде России темнокожего футболиста противились многие чиновники. Третью версию недавно подбросил бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи. Он рассказал про то, что Тчуйсе часто жаловался на звонки каких-то неизвестных личностей, которые ему угрожали расправой, если он сыграет за нашу сборную. Скорей всего это были обычные скинхеды. Жерри так запугали, что тот категорически ответил отказом российской стороне. Поэтому он сосредоточился в дальнейшем только на игре за «Спартак» и сборную Камеруна. В одном из интервью он рассказал про один случай, когда к нему на улице подошел какой-то мужчина и спросил: «Как же ты за Россию играть будешь?». А тот и не знал, что ему ответить.
В 2001 году Тчуйсе в составе «Спартака» станет во второй раз чемпионом страны, сыграет три матча за сборную Камеруна, но потом ему наставник Камеруна Артур Жорже не простит неявку на один из сборов. Тчуйсе больше никогда не вызовут в национальную команду Камеруна после той провинности.
В конце 2002 года африканец примет решение покинуть «Спартак» из-за неблагополучной обстановки в коллективе. Удивительно, что за годы, прожитые в Москве, камерунец передвигался только по одному маршруту: тренировочная база – магазин – квартира. Говорил, что чувствует себя не совсем комфортно на улицах Москвы из-за расизма. В Новороссийске для него было все гораздо спокойней. Но "Спартак" навсегда остался в его сердце, он до сих пор вспоминает игру за красно-белых, может пересмотреть матчи в Лиге Чемпионов против "Арсенала".
В 2003 году он вернулся в родной «Черноморец», из которого уходил со слезами пару лет назад. Забавно, но перешел он туда с Левицким. Вместе с Максимом он поиграет еще в грозненском «Тереке». «Черноморец» вылетит в тот год из элиты российского футбола. Дмитрий Ананко позовет камерунца в ФК «Москва», на момент приглашения тогда еще клуб именовался «Торпедо-Металлург».
В сезоне 2005 он вошел в список 33 лучших футболистов страны. Во второй половине сезона 2006 Леонид Слуцкий перестал доверять место в составе темнокожему футболисту, поэтому тот перебрался в «Терек», с которым вышел в Премьер-Лигу за один сезон. Финальный аккорд игрока состоялся в подольском «Витязе».
В матче против московского «Торпедо» наш герой получил красную карточку за неспортивное поведение и схлопотал дисквалификацию. В том матче каждое касание мяча камерунца болельщики черно-белых встречали уханьем, а потом просто стали орать: «Обезьяна, убирайся». Жерри не сдержался и показал неприличный жест трибунам. В послематчевом интервью он заявил, что о своем поступке не жалеет, потому что с таким беспределом он столкнулся впервые. После дисквалификации он доиграл сезон в первом дивизионе и закончил карьеру футболиста.
Несмотря на тот инцидент с «торпедовскими» болельщиками, он все равно считает Россию своей второй Родиной – не случайно ведь сына назвал Иван-Юрий. Сейчас он проживает вместе с семьей во Франции в Ле-Мане. Там он сосредоточился на семейных делах, ведет бизнес и тренирует команду «Ле-Ман Газелек» из низшего французского дивизиона.
Увы, роман с Россией у футболиста Жерри-Кристиана Тчуйсе закончился некрасиво из-за выходки группы фанатов. В начале «нулевых» он мог стать первым темнокожим футболистом сборной России, но этого не произошло по неизвестным причинам, которые комментировать игрок отказывается по сей день. Зато Чуня успел стать обладателем российского паспорта и диплома краснодарского института, а также невероятного карьерного пути. Попав в неизвестную для себя страну, он проделает путь от игрока КФК до футболиста основы чемпиона страны – одна из самых уникальных историй отечественного футбола.
В конце уделите внимание обращению Жерри-Кристиану Тчуйсе, которое он сделал во время интервью Юрию Дудю пару лет назад. Это того стоит.
Поморцев Виталий. Rusfootball.info
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