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Артем Милевский: в сборную Украины будет тяжело вернуться, поскольку я играю в России

Нападающий "Тосно" Артем Милевский считает, что ему непросто будет снова попасть в состав сборной Украины.

"В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают", – ответил Милевский на вопрос болельщика в Инстаграме.
Теги: Милевский Тосно Сборная Украины
Сегодня, 04:08
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