Артем Милевский: в сборную Украины будет тяжело вернуться, поскольку я играю в России

Нападающий "Тосно" Артем Милевский считает, что ему непросто будет снова попасть в состав сборной Украины.



"В сборную тяжело будет вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают", – ответил Милевский на вопрос болельщика в Инстаграме.