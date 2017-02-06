Уго Броос: в сборной Камеруна не 23 игрока, а 23 друга

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос прокомментировал победу команды на Кубке Африки. "Львы" в финале обыграли Египет - 2:1."У нас было множество проблем из-за игроков, отказавшихся поехать с нами. Хорошо, это их решение. Но, возможно, они сейчас говорят: "Черт! Почему я не поехал с ними?!"Да, победа показывает, что у нас есть характер, но я знал об этом с самого начала. Я уже говорил: у меня нет 23 игроков, у меня 23 друга. И это невероятно. Думаю, поэтому мы и победили.Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Мы пытались хотя бы пробиться в плей-офф. И нам это удалось. Потом мы сказали: "Посмотрим, что будет в матче с Сенегалом". И мы победили. И тогда мы подумали, что можем выиграть финал", - сказал тренер.