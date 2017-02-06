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Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (16)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (16)
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Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
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Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Леонид Слуцкий посетил расположение ЦСКА в Испании
Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий посетил расположение красно-синих на сборе в испанском Кампоаморе. Сегодня специалист посетит контрольный матч армейцев с датским "Эсбьергом".
– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.
– Может быть, уделите пару минут?
– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – цитирует Слуцкого "СЭ".
– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.
– Может быть, уделите пару минут?
– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – цитирует Слуцкого "СЭ".
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