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Леонид Слуцкий посетил расположение ЦСКА в Испании

Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий посетил расположение красно-синих на сборе в испанском Кампоаморе. Сегодня специалист посетит контрольный матч армейцев с датским "Эсбьергом".

– Здравствуйте, но никаких комментариев дать не готов.

– Может быть, уделите пару минут?

– Если заметили, я не даю интервью последние два месяца, – цитирует Слуцкого "СЭ".
Теги: Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 13:55
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№2 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:09) #
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online

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Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:03) #
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online

Молчит как рыба об лёд,не солидно бывшему, как он сказал -мы все говно..конечно в Англии всё по другому,сосалка Абрамовича,Еврей Еврея всегда поймёт... и поможет.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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