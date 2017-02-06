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ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Александр Ляказетт попал в сферу интересов "Ювентуса"
Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может продолжить карьеру в "Ювентусе", утверждает L`Equipe.
Туринский клуб готов вступить в борьбу за игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что итальянцам придётся выложить 40 миллионов евро за француза. Именно такая сумма отступных прописана у нападающего в контракте.
Туринский клуб готов вступить в борьбу за игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что итальянцам придётся выложить 40 миллионов евро за француза. Именно такая сумма отступных прописана у нападающего в контракте.
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