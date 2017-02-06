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Александр Ляказетт попал в сферу интересов "Ювентуса"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может продолжить карьеру в "Ювентусе", утверждает L`Equipe.

Туринский клуб готов вступить в борьбу за игрока в летнее трансферное окно. Отмечается, что итальянцам придётся выложить 40 миллионов евро за француза. Именно такая сумма отступных прописана у нападающего в контракте.
Теги: Ляказетт Лион Ювентус Трансферы
Сегодня, 19:19
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