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Юлиан Дракслер: "Арсенал" не выходил на меня зимой

Новичок "ПСЖ" Юлиан Дракслер заявил, что этой зимой он не получал предложение от лондонского "Арсенала", который до этого считался главным претендентом на игрока тогда еще "Вольфсбурга".

Напомним, что в начале января парижане купили Дракслера за 45 миллионов евро.

"Арсенал" Они интересовались мной 2-3 года назад, но что касается этой зимы, то никто из их представителей на меня не выходил", - цитирует Дракслера Telefoot.
Теги: Дракслер Арсенал ПСЖ
Вчера, 22:42
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№1 Написал: art83 (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну не стоит он 45 лямов.Максимум 20.
Регистрация: 17.09.2010
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