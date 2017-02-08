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Валерий Рейнгольд: место Макеева не в "Спартаке-2", а в Костроме

Валерий Рейнгольд: место Макеева не в "Спартаке-2", а в Костроме Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал перевод защитника "красно-белых" Евгения Макеева в "Спартак-2", а также высказал мнение по недавнему интервью главного тренера команды Массимо Карреры.

- О переводе Макеева в "Спартак-2":

Во-первых, только главный тренер решает, кому быть в его команде. Во-вторых, Макеев уже давно потерял место в составе "Спартака", а я давно говорил, что этот игрок не соответствует команде. Ему уже пора искать новый клуб. Бывают игроки, которые не выдерживают конкуренции, и его друг уже давно уехал, вы понимаете, что я говорю о Паршивлюке. Пусть Макеев тоже ищет команду.

По блату уже никто играть не будет, любимчиков тоже не будет, эти времена закончились. Теперь ты в каждом матче должен выходить и показывать всё, на что способен. На мой взгляд, Макеев - игрок ниже среднего, поэтому в "Спартаке" ему абсолютно делать нечего. Его перевели в "Спартак-2", видимо, поскольку ждут, что он проснётся и начнёт себя проявлять. В "Спартаке-2" он вроде как и рядом, за ним легко следить. А Каррера уже с составом определился, у него есть обойма игроков, с которыми он будет бороться за золотые медали. Макееву же дали хоть какой-то шанс себя реабилитировать. Пожалуйста, флаг тебе в руки, покажи на что способен.

Всё зависит от игрока: либо любишь футбол, либо деньги. Предполагаю, что Евгений больше любит деньги. Не каждому дано искреннее полюбить футбол, а игрок всегда хорош, когда у него есть самоотдача, есть желание себя показать, когда ты не жалеешь себя. Макеев давно потерял футбольную форму, он давно выпал из обоймы, нельзя играть за такой клуб как "Спартак" в таком темпе, в котором играл Макеев. Поэтому ему самое место не в "Спартаке-2", а где-нибудь в Костроме, это моё мнение. То, что он воспитанник "Спартака" - чушь, если игрок не проносит пользы.

- Об интервью Карреры:

Мне показалось, что он немного лукавил в этом интервью. Возможно, команда ещё не до конца его, но игровой почерк принадлежит итальянцу. Кто-то говорит, что эту игру выстроил Аленичев, кто-то вспоминает Карпина, но мне очевидно, что это следствие работы Карреры, который взбодрил коллектив, потребовал от него полной самоотдачи. Итальянец говорит, что никого держать насильно в клубе не собирается - и это правильно. Не хочешь играть - уходи! Мне импонируют люди, которые серьёзно говорят о футболе. Да и чего Каррере терять: обеспечен, сам себе сделал имя. Я лишь могу пожелать ему успеха. Мне лично очень нравится то, как он работает в "Спартаке".
Теги: Рейнгольд Макеев Спартак Каррера
Сегодня, 21:10
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№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
По поводу флюгера Рейнтгольда. Первый же будет давать вью и обсирать Карреру после того, когда спортаг займет 5-6 место в ЧР.

Главное Спартак будет выше седьмого Зенита laughing
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Факел»
А что действительно с Макеевым произошло? Он ведь был перспективным. И на фланге обороны играл и центрального защитника. А его розовые щечки говорили, что игрок устает на поле, а значит работает.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По поводу Макеева. Помню как этот недофутболист после провала нашей сборной на ЕВРО12 писал в твитере, типо слава богу что в этой убогой сборной не было парней из спортога, типо того. Вот сейчас надеюсь этот сос/у/нок получил свое!!!
По поводу флюгера Рейнтгольда. Первый же будет давать вью и обсирать Карреру после того, когда спортаг займет 5-6 место в ЧР.
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Возможно, команда ещё не до конца его,

Я рыдаю с этого лукавого и осторожного... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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