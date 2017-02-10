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"Ливерпуль" летом может купить Демарэя Грэя

Полузащитник "Лестера" Демарэй Грэй попал в сферу интересов "Ливерпуля", утверждает Sky Sports.

По данным источника, футболист входит в расширенный список "мерсисайдцев", которые могут быть приобретены в летнее трансферное окно.
Теги: Ливерпуль Лестер
Сегодня, 19:12
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