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15:51
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (7)
11:46
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
Квинси Промес: бразильцы "Спартака" сумасшедшие, еще смотрят футбол после двухразовых тренировок (7)
"Ливерпуль" летом может купить Демарэя Грэя
Полузащитник "Лестера" Демарэй Грэй попал в сферу интересов "Ливерпуля", утверждает Sky Sports.
По данным источника, футболист входит в расширенный список "мерсисайдцев", которые могут быть приобретены в летнее трансферное окно.
По данным источника, футболист входит в расширенный список "мерсисайдцев", которые могут быть приобретены в летнее трансферное окно.
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