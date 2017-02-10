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Станислав Черчесов: хочется, чтобы Россия предстала командой, за которую хочется болеть (видео) (8)
Мэтью Леки готов сыграть против "Баварии"
Нападающий "Ингольштадта" Мэтью Леки, который пропустил последние матчи своей команды из-за травмы, восстановился и готов сыграть против "Баварии", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Защитник Марсель Тиссеран, который был на Кубке Африки, тоже вернулся в команду. Под вопросом участие полузащитника Алмога Коэна, получившего растяжение внутренней боковой связки. Нападающий Мориц Хартманн по-прежнему в лазарете из-за травмы бедра.
Защитник Марсель Тиссеран, который был на Кубке Африки, тоже вернулся в команду. Под вопросом участие полузащитника Алмога Коэна, получившего растяжение внутренней боковой связки. Нападающий Мориц Хартманн по-прежнему в лазарете из-за травмы бедра.
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