Мэтью Леки готов сыграть против "Баварии"

Нападающий "Ингольштадта" Мэтью Леки, который пропустил последние матчи своей команды из-за травмы, восстановился и готов сыграть против "Баварии", сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.



Защитник Марсель Тиссеран, который был на Кубке Африки, тоже вернулся в команду. Под вопросом участие полузащитника Алмога Коэна, получившего растяжение внутренней боковой связки. Нападающий Мориц Хартманн по-прежнему в лазарете из-за травмы бедра.