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Карло Анчелотти: "Ингольштадт" силен в единоборствах и играет очень интенсивно
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о предстоящем матче с "Ингольштадтом" в чемпионате Германии.
"Это будет сложное задание. "Ингольштадт" силен в единоборствах и играет очень интенсивно. Мы должны быть к этому готовы.
Вчера несколько парней были немного уставшими, думаю, сегодня мы сможем тренироваться в полном составе и в полную силу. В данный момент мы не думаем об "Арсенале". Мы занимаем хорошее место в таблице и хотим выиграть в Ингольштадте. Я хочу увидеть хорошую игру", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
"Это будет сложное задание. "Ингольштадт" силен в единоборствах и играет очень интенсивно. Мы должны быть к этому готовы.
Вчера несколько парней были немного уставшими, думаю, сегодня мы сможем тренироваться в полном составе и в полную силу. В данный момент мы не думаем об "Арсенале". Мы занимаем хорошее место в таблице и хотим выиграть в Ингольштадте. Я хочу увидеть хорошую игру", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
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