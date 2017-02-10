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Карло Анчелотти: "Ингольштадт" силен в единоборствах и играет очень интенсивно

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти рассказал о предстоящем матче с "Ингольштадтом" в чемпионате Германии.

"Это будет сложное задание. "Ингольштадт" силен в единоборствах и играет очень интенсивно. Мы должны быть к этому готовы.

Вчера несколько парней были немного уставшими, думаю, сегодня мы сможем тренироваться в полном составе и в полную силу. В данный момент мы не думаем об "Арсенале". Мы занимаем хорошее место в таблице и хотим выиграть в Ингольштадте. Я хочу увидеть хорошую игру", - цитирует Анчелотти официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Анчелотти Ингольштадт 04 Бавария
Сегодня, 22:42
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