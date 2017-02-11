Марек Гамшик: мы полностью готовы к матчу с "Реалом"

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала заявил, что неаполитанцы полностью готовы к встрече.



"Нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира. Мы полностью готовы к этому матчу. Надеемся, что нам удастся показать свою лучший футбол, чтобы порадовать болельщиков команды", - цитирует игрока Football Italia.