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Марек Гамшик: мы полностью готовы к матчу с "Реалом"

Полузащитник "Наполи" Марек Гамшик в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала заявил, что неаполитанцы полностью готовы к встрече.

"Нам предстоит встреча с одной из лучших команд мира. Мы полностью готовы к этому матчу. Надеемся, что нам удастся показать свою лучший футбол, чтобы порадовать болельщиков команды", - цитирует игрока Football Italia.
Теги: Гамшик Наполи Реал
Сегодня, 13:17
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:36) #
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Матч будет супер .Наполи сейчас класс как выглядит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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