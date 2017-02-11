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Алексей Ребко: деньги на билеты из Турции нашли, нас отправили домой

Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал о том, что руководство клуба нашло средства на авиаперелёт в Россию из Турции, где команда проводила первый зимний сбор.

"Деньги на билеты нашли, нас отправили домой. 16 февраля уже улетаем на следующий сбор в Турцию, пообещали, что там начнутся выплаты.

А если нет… Тогда будем бойкотировать сбор, что нам ещё останется делать?" - цитирует Ребко "Чемпионат".
Теги: Ребко Луч-Энергия
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Писец в нашем царстве. Все деньги осваивают в Маскве и Питере, хотя сосут их из всей России. Мы ведь тоже хотим смотреть приличный футбол, а не 2-ю лигу, и болеть за наши любимые клубы. Организуйте свое Масква- Питерское первенство в 4- 6 кругов и удовлетворяйте друг- друга. А все остальные будут в равных условиях разыгрывать чемпионат России. К болельщикам столичных и Питерскому клубу отношусь нормально, от них ни чего не зависит. Хавают то , что им преподносят.
Регистрация: 21.01.2016
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