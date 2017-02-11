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Алексей Ребко: деньги на билеты из Турции нашли, нас отправили домой
Полузащитник "Луча-Энергии" Алексей Ребко рассказал о том, что руководство клуба нашло средства на авиаперелёт в Россию из Турции, где команда проводила первый зимний сбор.
"Деньги на билеты нашли, нас отправили домой. 16 февраля уже улетаем на следующий сбор в Турцию, пообещали, что там начнутся выплаты.
А если нет… Тогда будем бойкотировать сбор, что нам ещё останется делать?" - цитирует Ребко "Чемпионат".
"Деньги на билеты нашли, нас отправили домой. 16 февраля уже улетаем на следующий сбор в Турцию, пообещали, что там начнутся выплаты.
А если нет… Тогда будем бойкотировать сбор, что нам ещё останется делать?" - цитирует Ребко "Чемпионат".
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