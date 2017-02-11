Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (5)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
Игорь Чугайнов: уход Ниассе стал потерей для "Локо", а про Миранчука я так сказать не могу
Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал вероятный переход в команду защитника "Анжи" Шандао, срыв трансфера игрока "КПР" Стивена Колкера, а также информацию о том, что Алексей Миранчук завершит текущий сезон в "Локо".
- О Шандао:
Мне кажется, что бразилец не особо ярко играл и за "Кубань". Не могу сказать, пригодится ли он "Локомотиву". Не стал бы рассчитывать на то, что он станет основным элементом в обороне команды. Я не знаю ситуацию внутри коллектива. У Чорлуки повреждения, а он определяющий игрок команды, её лидер. Если у него действительно со здоровьем не всё в порядке, нужно брать игрока, который возьмёт на себя его функции.
- О срыве перехода Колкера:
В это трансферное окно возле "Локомотива" слишком много информации, которая в итоге опровергается. По каким-то причинам срывается трансфер Колкера, Ал. Миранчук сначала уходит, потом не уходит. На мой взгляд, более тщательно клубу нужно подходить к выбору футболистов. Изначально игрок Чемпионшипа, который ещё и дебоширит в Лондоне, не совсем подходит под такую команду, как "Локомотив". Всё это бросает тень на "Локомотив" на внутренней арене. Уверен, у болельщиков могут возникнуть вопросы к руководству в связи с этими историями.
- О Ал. Миранчуке:
Не знаю всех нюансов, но у сторон есть контракт, в котором прописаны условия, и если вдруг кто-то начинает выкручивать противоположенной стороне руки - это неправильно! Есть контракт - действуйте в его рамках. На мой взгляд, здесь речь больше об играх каких-то третьих лиц, а не клуба или игрока.
Если Алексей уйдёт - кто потеряет больше? Остаётся только гадать. На мой взгляд, Ал. Миранчук всё ещё не состоявшийся футболист, поэтому сложно рассуждать о потере... Я всё время привожу в пример Байе Умар Ниассе, уход которого для "Локомотива" по-настоящему стал потерей, а про Миранчука я так сказать не могу, потому что какой-то вклад в результаты клуба россиянин не внёс, всё остальное - авансы.
Стоит ли переходить Миранчуку в "Рубин" уже сейчас? Эти вопросы нужно решать в зимнее трансферное окно. Сейчас же команда готовится к сезону, тренер его наигрывает... Мне всё это немного непонятно. Сейчас игрок должен думать об одном: как стать лучше на поле?! Если он в "Локомотиве" отыграет полгода с этой мыслью, наверное, он будет прогрессировать, а дальше пусть решает, где лучше играть. Мы очень часто теряем молодых футболистов, потому что их начинают разрывать, предлагать сумасшедшие деньги, контракты, а в итоге мы для сборной игроков найти не можем! Молодые футболисты не знают, как действовать в этой ситуации, а стоящие рядом с ними люди просто хотят заработать.
- О Шандао:
Мне кажется, что бразилец не особо ярко играл и за "Кубань". Не могу сказать, пригодится ли он "Локомотиву". Не стал бы рассчитывать на то, что он станет основным элементом в обороне команды. Я не знаю ситуацию внутри коллектива. У Чорлуки повреждения, а он определяющий игрок команды, её лидер. Если у него действительно со здоровьем не всё в порядке, нужно брать игрока, который возьмёт на себя его функции.
- О срыве перехода Колкера:
В это трансферное окно возле "Локомотива" слишком много информации, которая в итоге опровергается. По каким-то причинам срывается трансфер Колкера, Ал. Миранчук сначала уходит, потом не уходит. На мой взгляд, более тщательно клубу нужно подходить к выбору футболистов. Изначально игрок Чемпионшипа, который ещё и дебоширит в Лондоне, не совсем подходит под такую команду, как "Локомотив". Всё это бросает тень на "Локомотив" на внутренней арене. Уверен, у болельщиков могут возникнуть вопросы к руководству в связи с этими историями.
- О Ал. Миранчуке:
Не знаю всех нюансов, но у сторон есть контракт, в котором прописаны условия, и если вдруг кто-то начинает выкручивать противоположенной стороне руки - это неправильно! Есть контракт - действуйте в его рамках. На мой взгляд, здесь речь больше об играх каких-то третьих лиц, а не клуба или игрока.
Если Алексей уйдёт - кто потеряет больше? Остаётся только гадать. На мой взгляд, Ал. Миранчук всё ещё не состоявшийся футболист, поэтому сложно рассуждать о потере... Я всё время привожу в пример Байе Умар Ниассе, уход которого для "Локомотива" по-настоящему стал потерей, а про Миранчука я так сказать не могу, потому что какой-то вклад в результаты клуба россиянин не внёс, всё остальное - авансы.
Стоит ли переходить Миранчуку в "Рубин" уже сейчас? Эти вопросы нужно решать в зимнее трансферное окно. Сейчас же команда готовится к сезону, тренер его наигрывает... Мне всё это немного непонятно. Сейчас игрок должен думать об одном: как стать лучше на поле?! Если он в "Локомотиве" отыграет полгода с этой мыслью, наверное, он будет прогрессировать, а дальше пусть решает, где лучше играть. Мы очень часто теряем молодых футболистов, потому что их начинают разрывать, предлагать сумасшедшие деньги, контракты, а в итоге мы для сборной игроков найти не можем! Молодые футболисты не знают, как действовать в этой ситуации, а стоящие рядом с ними люди просто хотят заработать.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.