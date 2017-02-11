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Начальник ЦСКА: Леонид Слуцкий пройдет обучение в академии спорта в Великобритании

Начальник ЦСКА Михаил Барышев сообщил, что бывший рулевой армейцев Леонид Слуцкий будет учиться в академии спорта в Великобритании.

"С Леонидом мы товарищи. Это жизнь, ничего кардинального или какой-то трагедии не произошло, он никуда не делся, он занимается тем, что ему нравится, и я верю в его успех. У него очень важные государственные задачи - возрождать детский футбол, заниматься поиском талантливых игроков в России и за рубежом. Он принял решение пойти учиться - в академию спорта в Великобритании, где готовятся лучшие тренерские кадры.

Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорят и Виталий Мутко, и главы регионов. Объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха.

Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца. Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России", - цитирует Барышева ТАСС.
Теги: Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 20:57
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(1)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ему яйца надо пришить просто.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Motivation (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
И куда же он потом - такой умный?

А что-где-когда? smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 21:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И куда же он потом - такой умный? smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, самое время НАЧАТЬ его УЧИТЬ спорту!!! Свое отКВНил, можно и в физкультурники пойти laughing
Цитата: Пивовед
Бл.яд.ская Лыжа.

laughing
Ну у него хоть по фамилии видно, из какого клуба


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
это в наказание Слуцбургеру,за то что он не давал расти молодежи,только его не прокормишь,разорит Гинера на гамах и чизах))
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
С Леонидом мы товарищи

ясно как говорил Леня Голубков
"Партнеры "(с)
ну Леня ... yum


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Англия ваще в истерике
Сначала к ним приехал Аршавин
Arse Shaving - Бритьё жопы.

Потом их посетил Жирков
Jerk off - дрочка..

Теперь их ощясливил своим присутствием Слуцкий.
Slut Ski - Бл.яд.ская Лыжа.



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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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