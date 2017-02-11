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Начальник ЦСКА: Леонид Слуцкий пройдет обучение в академии спорта в Великобритании
Начальник ЦСКА Михаил Барышев сообщил, что бывший рулевой армейцев Леонид Слуцкий будет учиться в академии спорта в Великобритании.
"С Леонидом мы товарищи. Это жизнь, ничего кардинального или какой-то трагедии не произошло, он никуда не делся, он занимается тем, что ему нравится, и я верю в его успех. У него очень важные государственные задачи - возрождать детский футбол, заниматься поиском талантливых игроков в России и за рубежом. Он принял решение пойти учиться - в академию спорта в Великобритании, где готовятся лучшие тренерские кадры.
Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорят и Виталий Мутко, и главы регионов. Объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха.
Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца. Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России", - цитирует Барышева ТАСС.
"С Леонидом мы товарищи. Это жизнь, ничего кардинального или какой-то трагедии не произошло, он никуда не делся, он занимается тем, что ему нравится, и я верю в его успех. У него очень важные государственные задачи - возрождать детский футбол, заниматься поиском талантливых игроков в России и за рубежом. Он принял решение пойти учиться - в академию спорта в Великобритании, где готовятся лучшие тренерские кадры.
Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ. Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорят и Виталий Мутко, и главы регионов. Объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха.
Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца. Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России", - цитирует Барышева ТАСС.
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