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Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу

Начальник ЦСКА Михаил Барышев рассказал об футбольной школе в Волгограде при поддержке армейского клуба.

"Открыть школу в Волгограде - смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ.

Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца", - цитирует Барышева ТАСС.
Теги: Слуцкий ЦСКА
Сегодня, 22:08
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6
(1)
№6 Написал: -Ritter- (Сегодня, 23:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
мяч квадратный,
Ты-то вообще дебил конченный. Тебя походу кто-то похожий на Слуцкого изнасиловал, не уймёшься никак...
Регистрация: 22.01.2017
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 22:29) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
пока люди серьёзным и полезным делом заняты

Оньекуриц с Оланарями пачками скупают или Васиных с Мамаевыми по лавкам гноят? Любители детей и их же запускатели в ЯблОнец и в ПястУ smile Больше всего любит детей Акинфеев - когда-нить за это посадят


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:25) #
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  •  (6)
online

В России полно футбольных школ. Одной больше одной меньше... Слуцкий просто в очередной раз решил себя попиарить. Что-что а это у него получается лучше всего. То он русский Мауриня, то он качается как Лобановский... а ещё кошку с дерева спас.
Регистрация: 7.03.2016
№3 Написал: -Ritter- (Сегодня, 22:21) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Motivation,
убогий тридварас, кушай свои высеры, пока люди серьёзным и полезным делом заняты
Регистрация: 22.01.2017
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 22:16) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца.

И даже на конце! Довел дело - вытри тело


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
«Открыть школу в Волгограде — смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ, — сказал Барышев. — Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца. Я получаю звонки со всей страны, спрашивают, как попасть в проект. Получили заявки из Ростова на открытие школы. Есть желание властей северокавказских республик и регионов центральной России».
Регистрация: 22.01.2017
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