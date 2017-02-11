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22:23
Первый триумф в этом году (1)
Первый триумф в этом году (1)
22:08
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
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14:43
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Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу
Начальник ЦСКА Михаил Барышев рассказал об футбольной школе в Волгограде при поддержке армейского клуба.
"Открыть школу в Волгограде - смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ.
Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца", - цитирует Барышева ТАСС.
"Открыть школу в Волгограде - смелое решение, она станет символом перерождения российского футбола. Вместе с Романом Абрамовичем и Леонидом Слуцким мы хотим реализовать совместную программу развития детско-юношеских футбольных школ.
Сегодня это самый острый и проблемный вопрос российского футбола, об этом говорит и Виталий Мутко, и главы регионов, объединив усилия государства и бизнеса, мы можем добиться успеха. Верю, что Слуцкий и Абрамович доведут дело до конца", - цитирует Барышева ТАСС.
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