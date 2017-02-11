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Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм Хотспур" в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 25 тур

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Мане, 19, 21

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва (Клаван, 82), Лаллана, Вейналдум, Коутиньо (Джан, 80), Фирмино, Мане (Арнольд, 90+1)

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен (Уинкс, 70), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Кейн, Хын Мин (Янессен, 83)

Предупреждения: Хын Мин, 30, Хендерсон, 55, Матип, 58, Кейн, 69, Милнер, 71, Уинкс, 72, ДАйер, 80, Алдервейрелд, 84
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
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