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22:08
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18:28
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14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Тоттенхэмом"
"Ливерпуль" переиграл "Тоттенхэм Хотспур" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии. 25 тур
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:0
Голы: Мане, 19, 21
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва (Клаван, 82), Лаллана, Вейналдум, Коутиньо (Джан, 80), Фирмино, Мане (Арнольд, 90+1)
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен (Уинкс, 70), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Кейн, Хын Мин (Янессен, 83)
Предупреждения: Хын Мин, 30, Хендерсон, 55, Матип, 58, Кейн, 69, Милнер, 71, Уинкс, 72, ДАйер, 80, Алдервейрелд, 84
Чемпионат Англии. 25 тур
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:0
Голы: Мане, 19, 21
"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Милнер, Хендерсон, Лейва (Клаван, 82), Лаллана, Вейналдум, Коутиньо (Джан, 80), Фирмино, Мане (Арнольд, 90+1)
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Алдервейрелд, Ваньяма, Дайер, Эриксен (Уинкс, 70), Дембеле (Сиссоко, 79), Алли, Кейн, Хын Мин (Янессен, 83)
Предупреждения: Хын Мин, 30, Хендерсон, 55, Матип, 58, Кейн, 69, Милнер, 71, Уинкс, 72, ДАйер, 80, Алдервейрелд, 84
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