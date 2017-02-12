Денис Глушаков: Цымбаларь – один из кумиров российского футбола

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал фото с бывшим футболистом красно-белых Ильёй Цымбаларём, который ушёл из жизни 29 декабря 2013 года в возрасте 44 лет."Один из кумиров, российского футбола! Илья Цымбаларь", - написал Глушаков.