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Денис Глушаков: Цымбаларь – один из кумиров российского футбола

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере опубликовал фото с бывшим футболистом красно-белых Ильёй Цымбаларём, который ушёл из жизни 29 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.

"Один из кумиров, российского футбола! Илья Цымбаларь", - написал Глушаков.

Денис Глушаков: Цымбаларь – один из кумиров российского футбола
Теги: Глушаков Цымбаларь Спартак
Сегодня, 14:13
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