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Георгий Тигиев: каждый футболист хотел бы оказаться в московском "Спартаке"

Защитник "Анжи" Георгий Тигиев заявил, что любой футболист согласился бы на переход в московский "Спартак".

"Ну, у кого нет желания играть в "Спартаке"? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком "Анжи" и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его".

На вопрос, останется ли он в "Анжи", если не удастся перейти в "Спартак", Тигиев ответил: "Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. Я, в принципе, и в "Анжи" не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер - будет, не будет - буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать", - цитирует Тигиева ТАСС.
Теги: Тигиев Спартак Анжи
Сегодня, 16:48
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№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
раньше да,в Спартак рвались.это же постоянная игра в еврокубках.Но в последние 15 лет играть в Спартаке означает не играть в еврокубках вообще или же чуток нюхнуть на квалификации и благополучно слиться оттуда в очередной призрачной надежде что-то выиграть в России.
Регистрация: 27.07.2013
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing Никогда эта шутка не перестанет быть смешной. joy
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: den989 (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: VS1976
Наверное, не каждый....многие, но не все...раньше было, да.

Многие,остальгые играют за деньги как в газпроме
Регистрация: 3.02.2017
№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наверное, не каждый....многие, но не все...раньше было, да.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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