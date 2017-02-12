Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Георгий Тигиев: каждый футболист хотел бы оказаться в московском "Спартаке"
Защитник "Анжи" Георгий Тигиев заявил, что любой футболист согласился бы на переход в московский "Спартак".
"Ну, у кого нет желания играть в "Спартаке"? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком "Анжи" и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его".
На вопрос, останется ли он в "Анжи", если не удастся перейти в "Спартак", Тигиев ответил: "Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. Я, в принципе, и в "Анжи" не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер - будет, не будет - буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать", - цитирует Тигиева ТАСС.
"Ну, у кого нет желания играть в "Спартаке"? Думаю, все хотят там оказаться. Но пока я остаюсь игроком "Анжи" и лечу с командой на третий сбор. Они договариваются с моим агентом, я сам деталей не знаю, я жду его".
На вопрос, останется ли он в "Анжи", если не удастся перейти в "Спартак", Тигиев ответил: "Я не знаю, как ответить на этот вопрос, этим тоже занимается мой агент, и я даже не знаю, есть ли другие предложения. Я, в принципе, и в "Анжи" не жалуюсь, но, думаю, сами понимаете, что хочется расти, тем более есть возможность поиграть в клубе уровнем выше. Будет трансфер - будет, не будет - буду продолжать работать, чтобы он в итоге состоялся. Если не произойдет, может, останусь, может, нет, не могу сейчас сказать", - цитирует Тигиева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.