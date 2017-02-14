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Игорь Черевченко может привести в "Балтику" Александра Шешукова

Полузащитник тульского "Арсенала" Александр Шешуков не полетел с командой на очередной сбор в Турцию, информирует "Sportbox" со ссылкой на пресс-атташе "канониров" Евгения Овсяникова. 33-летний опорник ведет переговоры с другим клубом.

Сообщается, что Шешуков с большой долей вероятности доиграет сезон в калининградской "Балтике", которую возглавил Игорь Черевченко, под чьим руководством футболист выступал в "Локомотиве". Сейчас клубы решают, на каких условиях может состояться переход.

У Шешукова действующий контракт с "Арсеналом", поэтому, возможно, его отдадут в аренду. Вопрос - в личных условиях игрока.
Теги: Шешуков Балтика
Сегодня, 12:26
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