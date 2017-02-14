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Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"

Защитник "Кубани" Аподи вернется в "Шапекоэнсе", сообщает GloboEsporte.

Бразильский клуб пытался заполучить Аподи ещё в декабре, но тогда "Кубань" отказалась от сделки. Теперь Аподи уже договорился с российским клубом об уходе и в ближайшее время обсудит с "Шапекоэнсе" последние детали перехода.
Теги: Кубань Шапекоэнсе
Сегодня, 20:22
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