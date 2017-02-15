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Нападающий "Зенита-2" Алексей Гасилин находится на просмотре в "Амкаре"

20-летний форвард "Зенита-2" Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском "Амкаре", информирует "Советский спорт в Санкт-Петербурге".

Напомним, подопечные Гаджи Гаджиева проходят сбор в турецком Белеке.

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за "Зенит-2" и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду "Зенита" в кубковом матче против "Тамбова" (5:0).
Теги: Зенит-2 Амкар Гасилин
Сегодня, 03:07
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