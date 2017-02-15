Кристиан Рамирес: доволен своим переездом в Россию, счастлив быть в "Краснодаре"

22-летний эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, пополнивший команду этой зимой, рассказал о том, как ощущает себя в стане "быков", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Вы приехали в Россию, и первая игра проходит в таких условиях. Буквально накануне выпал снег... Как вам атмосфера российская футбольная и общее впечатление от команды, с которой Вы уже прошли сборы?



- Я доволен своим переездом в Россию, счастлив быть в "Краснодаре". Насчет погодных условий, я думаю, они на меня не повлияют, потому что мы все будем играть в одинаковых условиях.



Я настроен на позитивный результат, как, думаю, и вся наша команда. Нам очень помогают те люди, которые работают внутри команды. Вообще, настроение очень позитивное.