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Кристиан Рамирес: доволен своим переездом в Россию, счастлив быть в "Краснодаре"

22-летний эквадорский защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, пополнивший команду этой зимой, рассказал о том, как ощущает себя в стане "быков", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Вы приехали в Россию, и первая игра проходит в таких условиях. Буквально накануне выпал снег... Как вам атмосфера российская футбольная и общее впечатление от команды, с которой Вы уже прошли сборы?

- Я доволен своим переездом в Россию, счастлив быть в "Краснодаре". Насчет погодных условий, я думаю, они на меня не повлияют, потому что мы все будем играть в одинаковых условиях.

Я настроен на позитивный результат, как, думаю, и вся наша команда. Нам очень помогают те люди, которые работают внутри команды. Вообще, настроение очень позитивное.
Теги: Краснодар Рамирес К.
Сегодня, 13:35
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 14:12) #
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конечно доволен, все племя теперь голодать не будет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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