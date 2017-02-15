Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого

Наставник "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии матча с "Краснодаром" ответил на вопросы журналистов.



- Эменике находится с нами в Краснодаре. Потери? Помимо ван Перси это еще Волкан Шен.Кого бы взял себе из команды соперника? На этот вопрос отвечу после игры.



Когда я работал в России, было очень много иностранцев и в принципе эта тенденция сохранилась. Благодаря участию в российских клубах иностранных игроков, можно говорить о многостороннем стиле российского футбола. Я бы хотел обратить внимание на другую вещь: мне кажется, что в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого. Приезжают хорошие игроки и в ваш чемпионат, и в наш. Думаю, завтрашний матч в этом контексте будет очень интересным. Мы занимаем четвертое место в своем чемпионате, а наш соперник "Краснодар" пятое место в сильном чемпионате России. Завтра будет интересный матч, победит сильнейший.



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