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Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого

Наставник "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии матча с "Краснодаром" ответил на вопросы журналистов.

- Эменике находится с нами в Краснодаре. Потери? Помимо ван Перси это еще Волкан Шен.Кого бы взял себе из команды соперника? На этот вопрос отвечу после игры.

Когда я работал в России, было очень много иностранцев и в принципе эта тенденция сохранилась. Благодаря участию в российских клубах иностранных игроков, можно говорить о многостороннем стиле российского футбола. Я бы хотел обратить внимание на другую вещь: мне кажется, что в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого. Приезжают хорошие игроки и в ваш чемпионат, и в наш. Думаю, завтрашний матч в этом контексте будет очень интересным. Мы занимаем четвертое место в своем чемпионате, а наш соперник "Краснодар" пятое место в сильном чемпионате России. Завтра будет интересный матч, победит сильнейший.

Rusfootball.info
Теги: Адвокат Краснодар Эменике Фенербахче
Сегодня, 18:38
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:42) #
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в чем сила нашего чемпионата,брат?????
в правде???
Регистрация: 22.11.2014
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