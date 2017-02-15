Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии матча с "Краснодаром" отметил на вопрос о манере игры соперника.



- Главный тренер "Краснодара" сказал, что его команда скорее всего будет играть на контратаках, и для него важнее не пропустить. Как будет играть ваша команда?



- Хотел бы отметить, что наша цель в любом матче - это естественно победа или три очка. Такая цель может идти и через контратакующий футбол, или более сбалансированный. Все зависит от того, какие игроки у вас находятся в составе и их потенциальные возможности. Футбол может быть разный. Более оборонительный или более жесткий. Пример - вчерашний матч "ПСЖ" против "Барселоны". Честно говоря, меня немного удивили слова о контратакующей игры соперника, потому что они играют дома и им надо показать больше, чем контратакующий закрытый футбол.



Rusfootball.info