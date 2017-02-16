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Дик Адвокат: если в Европе вы скажете "Россия", вам тут же ответят "Аршавин"
Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат рассказал, почему российский нападающий Андрей Аршавин очень популярен за границей.
"На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово "Россия", вам тут же ответят "Аршавин".
Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит", - цитирует Адвоката "СЭ".
"На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово "Россия", вам тут же ответят "Аршавин".
Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит", - цитирует Адвоката "СЭ".
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